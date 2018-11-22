Ahmet Hakan: Yahu Hıncal Uluç! Sen utanıp sıkılmayı ne zaman öğreneceksin?

Bu Hıncal Uluç var ya bu Hıncal Uluç…

Türk matbuat tarihinde bir yatak firmasına hem lirik, hem de epik sayısız destanlar düzmekle meşhur ilk ve tek yazardır.

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Mesela şunu Hıncal Uluç yazmıştır:

“Tempur marka yatağım var. Böyle bir şey olamaz. Bir uzaktan kumandası var yatağın… Düğmelere basmaya başlıyorsunuz. Baş kısmı yükseliyor. Bu arada yorgun ayaklarınızı dinlendirmek isterseniz ayak kısmını havaya kaldıran bir düğme de var. Ama bunlar başlangıç. Asıl harika olan… Kumanda üzerindeki düğmelerle masaj başlatabiliyorsunuz. Bu müthiş yatağı daha yakından tanımak isterseniz… İşte internet adresi: www… En iyisi (…) adresindeki showroom’a gidin, görün ve deneyin. 0216 368 57….’den randevu alabilirsiniz.”

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Mesela şunu da Hıncal Uluç yazmıştır:

“İnsanı dinlendiren derin uykudur. Derin uyudunuz mu hatta üç saat bile yeter insana. Ben Tempur yatak ve yastıklarını keşfedince derin uykuyu yakaladım.”

Mesela şunu da Hıncal Uluç yazmıştır:

“Vallahi iyi para verdim ama değdi. NASA’nın astronotları için ısmarladığı Tempur yatakları, 35 yıldır bel fıtıklı Hıncal’ı kurtardı. Tempur yatakları, dünyada hastane ve otellerin kalite garantisi ve belgesi gibi adeta… Pahalı… Ama bir defa alıyorsunuz. Evladiyelik.”

Neyse… Daha çok örnek var, üstelik hiçbiri bu alıntılar kadar kısa değil. En az yarım gazete sayfası!

Ama yeter sanırım.

Bir kör kuruşçuk bile menfaat sağlamadan… Tamamen yerli ve milli bir markamızı, bir yabancı marka karşısında azıcık öne çıkarmak maksadıyla yazdığım bir yazı dolayısıyla… Beni yayın grubumuzun en tepe yöneticisine şikâyet eden Hıncal Uluç’a sadece tek bir soru sorup bırakacağım:

Yahu Hıncal Uluç! Sen utanıp sıkılmayı ne zaman öğreneceksin?

Ahmet Hakan’ın yazısı