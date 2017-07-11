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Ahmet Hakan: Ya Erdoğan’ın ya da İstanbul Valiliği’nin verdiği rakam doğru değil

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Eğer hem Tayyip Erdoğan’ın verdiği rakam hem de İstanbul Valiliği’nin verdiği rakam doğruysa…

“Adalet Mitingi”nde…

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Maltepe Meydanı’nın neredeyse 10’da 9’unun boş olması gerekirdi.

Miting sırasında Maltepe Meydanı’nda böyle devasa bir boşluk oluşmadığına göre…

Ya Erdoğan’ın verdiği rakam doğru değil ya da İstanbul Valiliği’nin verdiği rakam doğru değil.

Bu durumda…

İstanbul Valiliği, yeni bir açıklama yapmalı.

Hadi bakalım Sayın Valilik!

“Tayyip Erdoğan’ın verdiği rakam doğru değil” falan diye bir açıklama yapın.

Bekliyoruz.

Ahmet Hakan’ın yazısı


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