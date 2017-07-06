Ahmet Hakan: Varsa Suriyeli… Yoksa Suriyeli…

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Hiçbir konuda doğru dürüst anlaşamayan milletimiz “Suriyeliler defolup gitsin” konusunda neredeyse bir milli mutabakata varmış gibi.

– Zam mı geliyor? Sorumlu Suriyeliler.

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– Adaletsizlik mi var? Suriyelilerden ötürü.

– İşsizlik mi artıyor? Suriyeliler yüzünden.

– Hayat mı pahalı? Ah o Suriyeliler yok mu?

– Ortalık mı karışıyor? Suriyelilerden.

– Sahilde mangal mı yakılıyor? Hep Suriyelilerden…

– Bir medeniyetsizlik mi ortaya çıkıyor? Suriyeliler nedeniyle…

Varsa Suriyeli…

Yoksa Suriyeli…

Kimsenin aklına…

“Bu Suriyeliler hangi politikaların sonucu olarak ülkemize geldiler? Kimdir o politikaların sorumluları?” falan diye sormak gelmiyor.

Ahmet Hakan’ın yazısı