Ahmet Hakan: Varsa Suriyeli… Yoksa Suriyeli…

Hiçbir konuda doğru dürüst anlaşamayan milletimiz “Suriyeliler defolup gitsin” konusunda neredeyse bir milli mutabakata varmış gibi.
– Zam mı geliyor? Sorumlu Suriyeliler.
– Adaletsizlik mi var? Suriyelilerden ötürü.
– İşsizlik mi artıyor? Suriyeliler yüzünden.
– Hayat mı pahalı? Ah o Suriyeliler yok mu?
– Ortalık mı karışıyor? Suriyelilerden.
– Sahilde mangal mı yakılıyor? Hep Suriyelilerden…
– Bir medeniyetsizlik mi ortaya çıkıyor? Suriyeliler nedeniyle…
Varsa Suriyeli…
Yoksa Suriyeli…
Kimsenin aklına…
“Bu Suriyeliler hangi politikaların sonucu olarak ülkemize geldiler? Kimdir o politikaların sorumluları?” falan diye sormak gelmiyor.