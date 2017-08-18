Ahmet Hakan: Ülkemizin başbakanı alenen ‘Zaman gazetesi başyazarı’ gibi konuşuyor

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Yıl olmuş 2017…

Ve ülkemizin başbakanı Binali Yıldırım, resmen ve alenen “Zaman gazetesi başyazarı” gibi konuşuyor.

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Binali Bey… Binali Bey…

Galiba sizde metal yorgunluğu başladı. Tatile falan mı çıksanız?

Ahmet Hakan’ın yazısı