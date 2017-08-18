Ahmet Hakan: Ülkemizin başbakanı alenen ‘Zaman gazetesi başyazarı’ gibi konuşuyor

Yıl olmuş 2017…
Ve ülkemizin başbakanı Binali Yıldırım, resmen ve alenen “Zaman gazetesi başyazarı” gibi konuşuyor.
Binali Bey… Binali Bey…
Galiba sizde metal yorgunluğu başladı. Tatile falan mı çıksanız?
Yaramazlara biraz batar!
Yıl olmuş 2017…
Ve ülkemizin başbakanı Binali Yıldırım, resmen ve alenen “Zaman gazetesi başyazarı” gibi konuşuyor.
Binali Bey… Binali Bey…
Galiba sizde metal yorgunluğu başladı. Tatile falan mı çıksanız?
Sakarya’ nın Hendek ilçesinde fındık işçilerini taşıyan traktörün devrilmesi sonucu en az yedi işçi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
CHP’nin Çanakkale’de düzenleyeceği ‘Adalet Kurultayı’nın detayları paylaşıldı.
İzmir’de kreş servisinde unutulup havasızlıktan hayatını kaybeden üç yaşındaki Alperen Sakin’in servis içinde kalabileceği sürenin en fazla olduğu belirtildi.
İspanya’nın Barcelona şehrinde bir aracın yayaların arasına dalması sonucu en az 13 kişi hayatını kaybetti.
Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Die Welt gazetesinin tutuklu muhabiri Deniz Yücel’in ‘Türkiye’nin rehinesi’ olduğunu savundu.