Ahmet Hakan: TTB ve Furkan operasyonları yanlış, gereksiz, faydasız

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YANLIŞ olmuştur.

Çünkü:

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“Farklı yaklaşımlara izin verilmez” algısına yol açmıştır.

Gereksiz olmuştur.

Çünkü: Afrin operasyonuna yönelik toplumsal desteğin ezici büyüklüğüne halel getirmiştir.

Faydasız olmuştur.

Çünkü: Afrin operasyonunun haklılığına güven duyulmuyormuş havasına yol açmıştır.

Yanlış olmuştur.

Çünkü: Kınama ve eleştiriyle halledilecek küçük bir mevzu, kriminalize edilmiştir.

Gereksiz olmuştur.

Çünkü: Normalde dikkat bile çekmeyecek bir yaklaşım, ülkenin bir numaralı gündemi haline getirilmiştir.

Faydasız olmuştur.

Çünkü: Batı kamuoylarında son dönemde ortaya çıkan “Türkiye haklıdır” yaklaşımını zedelemiştir.

Yanlış olmuştur.

Çünkü: Bir bildiri ve iki konuşmadan çekiniliyormuş havasına yol açılmıştır.

Gereksiz olmuştur.

Çünkü: Hiç gereği yokken Türkiye’nin özgüven eksikliği olarak algılanmıştır.

Ahmet Hakan’ın yazısı