Ahmet Hakan: TTB ve Furkan operasyonları yanlış, gereksiz, faydasız

YANLIŞ olmuştur.
Çünkü:
“Farklı yaklaşımlara izin verilmez” algısına yol açmıştır.
Gereksiz olmuştur.
Çünkü: Afrin operasyonuna yönelik toplumsal desteğin ezici büyüklüğüne halel getirmiştir.
Faydasız olmuştur.
Çünkü: Afrin operasyonunun haklılığına güven duyulmuyormuş havasına yol açmıştır.
Yanlış olmuştur.
Çünkü: Kınama ve eleştiriyle halledilecek küçük bir mevzu, kriminalize edilmiştir.
Gereksiz olmuştur.
Çünkü: Normalde dikkat bile çekmeyecek bir yaklaşım, ülkenin bir numaralı gündemi haline getirilmiştir.
Faydasız olmuştur.
Çünkü: Batı kamuoylarında son dönemde ortaya çıkan “Türkiye haklıdır” yaklaşımını zedelemiştir.
Yanlış olmuştur.
Çünkü: Bir bildiri ve iki konuşmadan çekiniliyormuş havasına yol açılmıştır.
Gereksiz olmuştur.
Çünkü: Hiç gereği yokken Türkiye’nin özgüven eksikliği olarak algılanmıştır.