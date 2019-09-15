Ahmet Hakan: Televole günlerini unut artık

SEN milletvekilisin Alpay Özalan. Tamam, rahat oyna ama o kadar da rahat oynama. Şutu çekmeden önce azıcık düşün. Sosyal medyada trollük yapmaya heveslenip çocukların işlerini ellerinden almaya kalkma. Sağını solunu hep kontrol et. Atak yapmadan önce hesabını iyi yap. Topa vurmadan önce AK Parti tarihini, AK Parti’den öncekilerin maceralarını falan şöyle bir incele. Televole günlerini unut artık.
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İYİ Parti’den AKP’ye çağrı: Leyla Güven’in dokunulmazlığını kaldırın
İYİ Parti, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.
Çankırı’da birkaç saat arayla altı deprem: Ankara’da da hissedildi
AFAD, Çankırı’da bugün sabah saatlerinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem Ankara’da hissedildi.
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Boko Haram’dan kaçarken yürüyemeyen oğlunu bırakan anne: Aldığım en zor karardı
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