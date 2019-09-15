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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Hakan: Televole günlerini unut artık

SEN milletvekilisin Alpay Özalan. Tamam, rahat oyna ama o kadar da rahat oynama. Şutu çekmeden önce azıcık düşün. Sosyal medyada trollük yapmaya heveslenip çocukların işlerini ellerinden almaya kalkma. Sağını solunu hep kontrol et. Atak yapmadan önce hesabını iyi yap. Topa vurmadan önce AK Parti tarihini, AK Parti’den öncekilerin maceralarını falan şöyle bir incele. Televole günlerini unut artık. 

Ahmet Hakan’ın yazısı

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