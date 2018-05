Ahmet Hakan: Tek karar alıcı Kemal Bey de bilmiyor kimin aday olacağını

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Son karar verilmiş değil.

Her an her şey olabilir.

Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu hala son kararını vermiş değil.

Hâlâ sağa sola, “Sizce adayımız kim olmalı” diye soruyormuş Kemal Bey.

Şu an itibariyle Abdüllatif Şener ihtimali pek söz konusu değil.

Ama son anda Abdüllatif Şener adının gündeme gelmeyeceğinin garantisi de yok.

İşin aslı şu: CHP’de adayın kim olacağını önceden bilmek mümkün değil.

Çünkü…

Tek karar alıcı Kemal Bey de bilmiyor kimin aday olacağını.

Yarın saat 10.00’da salonda o isim ilan edilinceye kadar ihtiyatlı olmakta yarar var.

Ahmet Hakan’ın yazısı