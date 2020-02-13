Ahmet Hakan: Tartışmanın bu hale gelmesi kripto FETÖ’cüleri rahatlatmıştır

CHP diyor ki:
Siyasi ayak sensin!
*
AK Parti diyor ki:
Asıl siyasi ayak sensin!
*
Şundan adım gibi eminim:
Tartışmanın bu hale gelmesi ve getirilmesi, siyaset dünyasındaki kripto FETÖ’cülerin bayağı bir rahatlamasına yol açmıştır, açıyordur.
Yaramazlara biraz batar!
CHP diyor ki:
Siyasi ayak sensin!
*
AK Parti diyor ki:
Asıl siyasi ayak sensin!
*
Şundan adım gibi eminim:
Tartışmanın bu hale gelmesi ve getirilmesi, siyaset dünyasındaki kripto FETÖ’cülerin bayağı bir rahatlamasına yol açmıştır, açıyordur.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkan uçakla ilgili, “Pilot burada bir inisiyatif kullanmıştır ve bu inisiyatifi kullandıktan sonra uçağı kontrol etmekten aciz kalmıştır” dedi.
Kremlin, Türkiye’nin İdlib’deki militanları ‘etkisiz hale’ getirme yönünde Moskova ile yaptığı anlaşmaya riayet etmediğini bildirdi.
ABD jetleri, kontrol noktasında çıkan olaylar nedeniyle Amerikan askerlerinin bir kişiyi öldürmesinin ardından Suriye’nin Haseke bölgesine hava saldırısı düzenledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü riskinin şu an daha az olduğunu ifade etti.
Boşandığı eşi üç çocuk annesi Serpil Erdoğan’ı dokuz el ateş ederek öldüren İmirze Sarı önce müebbet hapis cezası aldı. ‘Haksız tahrik ve iyi hal indirimi’yle ceza 16 yıl üç aya düşürüldü.