Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Hakan: Tartışmanın bu hale gelmesi kripto FETÖ’cüleri rahatlatmıştır

CHP diyor ki:

Siyasi ayak sensin!

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AK Parti diyor ki:

Asıl siyasi ayak sensin!

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Şundan adım gibi eminim:

Tartışmanın bu hale gelmesi ve getirilmesi, siyaset dünyasındaki kripto FETÖ’cülerin bayağı bir rahatlamasına yol açmıştır, açıyordur.

Ahmet Hakan’ın yazısı

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