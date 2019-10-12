Ahmet Hakan: Tarkan ve Cem Yılmaz niye susuyormuş?

İsteyen susar, isteyen konuşur… “Konuşsana! Ne susuyorsun?” falan diye işkence mi yapacaksınız adamlara? Zorla mı konuşturacaksınız?

Ne oluyor birader? “Söyletme mecburiyeti timleri” mi oluşturdunuz memlekette? Ne iş?

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Tamam, Kazdağları için duyarlılık belirtmiş olabilirler… Bu durum onlara her konuda duyarlılık belirtme mükellefiyeti mi yüklemiş oluyor? Bu nasıl mantıktır?

Vatana bağlılığın tek ölçüsü sosyal medyada klişe mi klişe bir mesaj sallamak mıdır? Belki de adamlar böyle bir samimiyetsizliğin içine girmek istemiyorlardır. Ne yani? Olamaz mı?

Ahmet Hakan’ın yazısı