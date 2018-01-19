Ahmet Hakan: Tahir Elçi cinayetiyle aramda bağ kurmaya çalışan her kim varsa yalancı bir kahpedir

“Karışma kardeşim bize” diyorsanız.
“Biz memnunuz halimizden” diyorsanız.
“Canan Kaftancıoğlu şahane” diyorsanız.
“Oy almasak da olur” diyorsanız.
“İktidara malzeme vermek istiyoruz, sana ne” diyorsanız.
Yani…
Çok memnunsanız…
O zaman ben gölge etmeyeyim…
Buyurun, hayrını görün.
Yeter ki…
Yine ve yeniden yenildiğinizde…
“Tayyip Erdoğan nasıl oluyor da her defasında kazanıyor, o yoksa bir siyaset dehası mı?” falan diye sorularla gelmeyin bana.
AŞK ile bir kez daha haykırıyorum:
Tahir Elçi cinayetiyle benim aramda bağ kurmaya çalışan her kim varsa…
Katıksız bir alçaktır, soysuz bir kalleştir, yalancı bir kahpedir.