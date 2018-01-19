Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Hakan: Tahir Elçi cinayetiyle aramda bağ kurmaya çalışan her kim varsa yalancı bir kahpedir

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“Karışma kardeşim bize” diyorsanız.

“Biz memnunuz halimizden” diyorsanız.

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“Canan Kaftancıoğlu şahane” diyorsanız.

“Oy almasak da olur” diyorsanız.

“İktidara malzeme vermek istiyoruz, sana ne” diyorsanız.

Yani…

Çok memnunsanız…

O zaman ben gölge etmeyeyim…

Buyurun, hayrını görün.

Yeter ki…

Yine ve yeniden yenildiğinizde…

“Tayyip Erdoğan nasıl oluyor da her defasında kazanıyor, o yoksa bir siyaset dehası mı?” falan diye sorularla gelmeyin bana.

AŞK ile bir kez daha haykırıyorum:

Tahir Elçi cinayetiyle benim aramda bağ kurmaya çalışan her kim varsa…

Katıksız bir alçaktır, soysuz bir kalleştir, yalancı bir kahpedir.

Ahmet Hakan’ın yazısı

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