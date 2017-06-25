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Yaramazlara biraz batar!

   
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Ahmet Hakan: Şu mübarek gün hatırına, Nuriye ve Semih’in durumuna bir bakın


 

Bugün bayram…

Şu aziz mübarek gün hatırına…

Ölüme doğru hızla giden Nuriye ve Semih’in durumuna bir bakın.

Devletinizi yaşatmak adına da olsa…

Şu iki insanı yaşatın.

Ahmet Hakan’ın yazısı

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Açlık grevindeki Esra Özakça: Şimdi de açlığı paylaşıyoruz

OHAL kapsamında çıkarılan KHK’yla ihraç edildikleri işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevinin 76’ıncı gününde akademisyen Nuriye Gülmen’le birlikte tutuklanan  öğretmen Semih Özakça’nın açlık grevindeki eşi Esra Özakça, “İyi günde kötü günde denir ya… Şimdi de açlığı paylaşıyoruz” dedi.

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