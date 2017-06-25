Ahmet Hakan: Şu mübarek gün hatırına, Nuriye ve Semih’in durumuna bir bakın

Bugün bayram…
Şu aziz mübarek gün hatırına…
Ölüme doğru hızla giden Nuriye ve Semih’in durumuna bir bakın.
Devletinizi yaşatmak adına da olsa…
Şu iki insanı yaşatın.
Yaramazlara biraz batar!
Bugün bayram…
Şu aziz mübarek gün hatırına…
Ölüme doğru hızla giden Nuriye ve Semih’in durumuna bir bakın.
Devletinizi yaşatmak adına da olsa…
Şu iki insanı yaşatın.
Karaköy Salıpazarı Limanı’nda devam eden Galataport projesi inşaatı için yapılan yıkım sürüyor.
İşine dönme talebiyle 100 günü aşkın süredir açlık grevinde olan akademisyen Nuriye Gülmen, 21 Haziran’da cezaevinden gönderdiği bayram mesajında, “109’uncu günkü açlığımız, bayram sabahlarına aç uyanan dünya çocukları için olacak” dedi.
Almanya, 7-8 Temmuz tarihlerinde Hamburg’ta yapılacak G20 zirvesine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Washington ziyareti sırasında kavgaya karışan korumalarının gelmemesini istedi.
Son dönemde peş peşe saldırıların gerçekleştiği İngiltere’de bir araç bayramlaşan kalabalığın arasına daldı.
OHAL kapsamında çıkarılan KHK’yla ihraç edildikleri işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevinin 76’ıncı gününde akademisyen Nuriye Gülmen’le birlikte tutuklanan öğretmen Semih Özakça’nın açlık grevindeki eşi Esra Özakça, “İyi günde kötü günde denir ya… Şimdi de açlığı paylaşıyoruz” dedi.