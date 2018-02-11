Ahmet Hakan: ‘Söyle bakalım, terör örgütü müdür’ tartışması nasıl son bulabilir?

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na diyor ki:

“Yiğitsen söyle bakalım Bay Kemal! PYD terör örgütü müdür?”

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Kılıçdaroğlu, hemen atılıp cevap veriyor:

“Evet, ben yiğidim ve söylüyorum: PYD terör örgütüdür. Şimdi sen söyle bakalım. IŞİD terör örgütü müdür?”.

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Erdoğan işin peşini bırakmıyor ve cevap veriyor:

“İşte söyledim: IŞİD terör örgütüdür. Şimdi sen söyle bakalım: DHKP-C terör örgütü müdür?”.

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Kılıçdaroğlu durur mu? O da hemen cevap veriyor:

“İşte söylüyorum: DHKP-C terör örgütüdür. Şimdi sen söyle bakalım: Salih Müslim’i Ankara’da neden ağırladın?”

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Ve bu iş böyle uzayıp gidiyor.

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Benim bir teklifim var:

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AK Parti ve CHP grup toplantılarında…

Hep birlikte…

“PKK, PYD, YPG, DHKP-C, IŞİD, El Nusra terör örgütüdür” diye üç kere üst üste haykırılsın.

Ve bu iş bitsin.

Ahmet Hakan’ın yazısı