Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Hakan: Sonuçlar her türlü sürprizlere gebe gibi

– İlk kez… Çatır çatır mücadele, çatır çatır meydan okuma var.

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– İlk kez… Toplumu kucaklamak için kolunu en fazla açan aday, en fazla ilgi çekiyor.

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– İlk kez… Rövanş, devri sabık, intikam falan fena halde demode…

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– İlk kez… Pahalılık, işsizlik, vergi yükleri falan gündemin baş sırasında…

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– İlk kez… Gündem, tek bir kaynaktan belirlenmiyor.

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– İlk kez… Yıllardır zafere susamış olanlar, seçime daha fazla asılıyor gibi.

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– İlk kez… Sandık oyunlarına karşı duyarlılık, aşırı mübalağalı noktalara varmış durumda.

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– İlk kez… 16 yıldır alıştığımız rüzgârlara benzemeyen rüzgârlar esiyor gibi.

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– İlk kez… Sonuçlar her türlü sürprizlere gebe gibi.

Ahmet Hakan’ın yazısı


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