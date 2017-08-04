Ahmet Hakan: ‘Sizinle paylaşacak çok şeyim var’ cümlesinde rezil mi rezil imaya lütfen dikkat!

GÜNÜMÜZ ulemasından Hayrettin Karaman Hoca şöyle yazmış dünkü yazısında:

“Ben başını örten ama göstere göstere sigara içen bir bayan gördüğümde şöyle bir intibaa kapılıyorum: Sanki farklı olanlara şunu diyor: “Siz benim başımı örttüğüme bakmayın. Benden ümidinizi kesmeyin. Sizinle paylaşacak çok şeyim var.”

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Şu mantığa bakın hele!

– Dindar bir erkek sigara içerse… En fazla sağlığına zarar verir.

– Dindar bir kadın sigara içerse… Dindar olmayanlara sinyal çakmış olur.

Sigara içen başörtülü kadın, farklı olanlara “Sizinle paylaşacak çok şeyim var” der gibiymiş!

“Sizinle paylaşacak çok şeyim var” cümlesinde rezil mi rezil imaya lütfen dikkat!

Ayıp, ayıp!

Hakikaten ayıp!

Tarih boyunca hep erkek egemen bir bakışla yorumlanan din, bugün de erkek egemen bakışla yorumlanıyor.

Hayrettin Karaman’lar eliyle…

Aradaki tek fark şu:

Bugünün uleması “kadın” konusunda eskilere oranla…

Biraz daha saygısız, biraz daha hunhar ve biraz daha aşağılayıcı…

Ahmet Hakan’ın yazısı