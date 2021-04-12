Ahmet Hakan şimdi de eleştirmenliğe soyundu: Pamuk, Atatürk’le alay ediyor

Hürriyet köşe yazarı Ahmet Hakan şimdi de kitap eleştirmenliğine soyundu: Orhan Pamuk’un yeni romanı ‘Veba Geceleri‘nde Mustafa Kemal Atatürk’le alay ettiğini öne sürdü.

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk yeni romanı ‘Veba Geceleri‘nde 100 yıl öncesinin hayali Osmanlı adası Minger ve orada vebayla mücadele eden insanları anlatıyor.

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Ahmet Hakan bugünkü köşesinde kitaptaki Kolağası Kamil karakteriyle ilgili ‘inceleme ve araştırma‘ sonuçlarını şöyle aktardı:

“Askeri okulu derece ile bitirmiş.

İnce bıyıklarını yukarı doğru tarayan yakışıklı genç bir subay

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Annesi ikinci kez evlendiği için ona kırgın.

Çocukken kargaları kovalamış.

Postane basıp telgraf sistemine el koymayı başarmış.

Rum bir eczacının amblemini taşıyan komik bir bayrağı sallayarak komutan olmuş.

En sonunda da Cumhurbaşkanı olmuş.

Bütün bu tanımlamalara bakıp da… ‘Aaaa! Atatürk’ü anlatıyor‘ demeyecek biri çıkar mı acaba? Tabii ki çıkmaz.”

Ahmet Hakan ‘esas soruyu’ ise şöyle soruyor: “Orhan Pamuk’un Atatürk’le uğraşmasının amacı ne acaba?“

‘Pamuk’un amacı ne?’

Hakan, Pamuk’un olası amaçlarını ise şöyle sıralamış:

“Çarşıyı mı karıştırmak istiyor?

Kitabına ilgiyi mi arttırmak istiyor?

Bir tür tersten pi-ar mı yapmak istiyor?

Yurtdışına bir mesaj mı vermek istiyor?

Atatürk sevgisinin yükselişe geçtiği şu süreçte bir nefret objesi haline mi gelmek istiyor?

İç pazardan tamamen çıkmak mı istiyor?

İkinci bir Nobel mi almak istiyor?“

Büyük resmi gördü

Hakan, son olarak Pamuk’un bir başka olası amacını daha dile getirerek, büyük resmi (!) de görmeyi ihmal etmemiş:

“Yoksa… Yoksa… Yoksa…

Alacağı tepkileri öngörüp…

Batı’ya ‘Burası işte böyle hoşgörüsüz bir ülke‘ mesajı vermek için tuzak mı kuruyor? ‘Küçükken kargaları kovalardı’ detayına bile yer vererek Atatürk’le alay ettiğini tartışmasız hale getiren Orhan Pamuk’un niyeti ve amacı nedir?”