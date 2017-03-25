Ahmet Hakan: Şeyh Sait’in ve arkadaşlarının davası, ‘Türk Tipi Başkanlık Sistemi’ davası mıydı ki

AK Parti Diyarbakır Teşkilatı pankart asmış.

Diyor ki pankartta:

“Her evet Şeyh Sait ve arkadaşlarına bir Fatiha’dır.”

Bu durumda sormak farz oluyor:

Ne oluyor AK Parti?

Şeyh Sait ve arkadaşları, tıpkı Burhan Kuzu Hocamız gibi ömürlerini başkanlık sistemine adamış, parlamenter sistem düşmanı adamlardı da gözümüzden mi kaçtı?

Ne iştir yahu?

Hayrola AK Parti?

Şeyh Sait’in ve arkadaşlarının davası, “Türk Tipi Başkanlık Sistemi” davası mıydı ki… “Evet” dediğimizde ona ve arkadaşlarına bir Fatiha göndermiş oluyoruz?

Ne iştir yahu?

Hayırdır inşallah AK Parti?

Şeyh Sait ve arkadaşları, “18 yaşındakiler de milletvekili olsun, istikrar gelsin, Türkiye büyüsün, beka sorunu çözülsün, koalisyonlar olmasın” falan diye mi ayaklandı?

Ne iştir yahu?

Rasgele AK Parti?

Referandumun Şeyh Sait ve arkadaşlarıyla ne alakası var? Yoksa maddeler arasında Şeyh Sait ve arkadaşlarının itibarını iade etme maddesi var da biz mi göremedik?

Ahmet Hakan’ın yazısı