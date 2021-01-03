Ahmet Hakan: Sevgi Kılıç’ın yapması gereken tek bir şey vardı

Sevgi Kılıç’ın yapması gereken tek bir şey vardı:

Fikri Sağlar’a ağzının payını vermek.

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Fikri Sağlar’a tepki gösterme işini Kemal Kılıçdaroğlu’na bırakmamalı, Kemal Kılıçdaroğlu’ndan bile önce en sert tepkiyi göstermeliydi Sevgi Kılıç.

Fikri Sağlar’a, “Hop!” demeliydi Sevgi Kılıç…

Sevgi Kılıç…

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Hiç sağına soluna bakmadan… Kimsenin iznini beklemeden… “Küt” diye… Hızla… Atak bir şekilde…

Bu cümleleri Fikri Sağlar’ın kafasına kafasına…

İndirseydi… İndirebilseydi… İndirmek aklına gelseydi…

Başta Erdoğan olmak üzere hiç kimse kendisine “Vitrin mankeni” demezdi, diyemezdi

Dese bile…

Sıfır inandırıcı olurdu.

Ahmet Hakan’ın yazısı