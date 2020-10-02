Ahmet Hakan: Semptom göstermeyenler hastalığı bulaştırıyor, sayılarının bilinmesi bu açıdan önemli

Semptom göstermeyenleri ‘hasta’ saymamak mümkün.

Çünkü semptom göstermeyenler hem sağlık sistemimize yük olmuyorlar, hem de gerçekten ‘hasta’ özelliği taşımıyorlar.

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Buraya kadar sorun yok.

Sorun şurada: Semptom göstermeyenler, yani hasta sayılmayanlar, hastalığı bulaştırıyorlar. Bulaştırma özellikleri söz konusu…

Verilerde yer almalarının, sayılarının bilinmesinin bu açıdan önemi var.

Günlük veri tablosunda ‘semptomlu hasta’ bölümü olsun.

Hatta bu veriye özel önem de verilsin.

Ama aynı tabloda ‘semptomsuz vaka’ bölümü de olsun.

Böyle bir yaklaşım, tüm tartışmaları bitirir diye düşünüyorum.

Ahmet Hakan’ın yazısı