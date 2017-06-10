Ahmet Hakan: Sayın Cumhurbaşkanım! Rıdvan’ı ağlatanlara kızar mısınız?

Rıdvan Dilmen kendisine ve Arda Turan’a yönelik eleştirileri yorumlamış.
Şöyle demiş:
– Arda ile ben evet dedik diye linç ediliyoruz.
– Ben, Arda, Burak, Murat Boz… Vuruyorlar da vuruyorlar.
– Arda’yı cebe koydular, beni de bitirdiler.
– Evet demesek bunlar başımıza gelmezdi.
Hani ilkokulda…
“Öğretmenim Ecesu ağlıyor” diye bir ses yükselir ya…
Ben de benzer bir ses yükseltiyorum.
Ve diyorum ki…
– Sayın Cumhurbaşkanım!
– Rıdvan ağlıyor!
– Kendisine beklediği ilgiyi gösterir misiniz?
– Rıdvan’ı ağlatanlara kızar mısınız?
– Bir döver misiniz onları?