Ahmet Hakan: Sayın Cumhurbaşkanım! Rıdvan’ı ağlatanlara kızar mısınız?

Rıdvan Dilmen kendisine ve Arda Turan’a yönelik eleştirileri yorumlamış.

Şöyle demiş:

– Arda ile ben evet dedik diye linç ediliyoruz.

– Ben, Arda, Burak, Murat Boz… Vuruyorlar da vuruyorlar.

– Arda’yı cebe koydular, beni de bitirdiler.

– Evet demesek bunlar başımıza gelmezdi.

Hani ilkokulda…

“Öğretmenim Ecesu ağlıyor” diye bir ses yükselir ya…

Ben de benzer bir ses yükseltiyorum.

Ve diyorum ki…

– Sayın Cumhurbaşkanım!

– Rıdvan ağlıyor!

– Kendisine beklediği ilgiyi gösterir misiniz?

– Rıdvan’ı ağlatanlara kızar mısınız?

– Bir döver misiniz onları?

Ahmet Hakan’ın yazısı