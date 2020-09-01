Ahmet Hakan: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sordum…

Hastaneler doldu taşıyor mu? Salgın kontrolden çıktı mı? Yoğun bakımlarda alarm zilleri çalıyor mu? Bazı illerde durum felaket mi? İl il, bölge bölge durum nedir? Yeni önlemler kapıda mı? Tüm bu soruları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya sordum. Bakan Koca çok önemli açıklamalar yaptı… İşte söyledikleri:

İstanbul, şu anda daha kontrollü… İstanbul’da ciddi bir artış yok

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Son dönemde artışın en fazla olduğu il Ankara… Konya, Kayseri, Urfa, Mardin, Diyarbakır, Erzurum, Batman, Van, Ağrı da artış yaşanan illerimiz arasında… Mersin ve Manisa’da da artış var ama bu iki ilimizde durum daha kontrollü…

Ahmet Hakan’ın yazısı