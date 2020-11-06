Ahmet Hakan: ‘Riskli binalarda oturmayın’ diye boş beleş açıklama yerine, bir şey yapın

Vatandaşlarımıza “Riskli binalarda oturmayın” diyorsunuz çok sayın yetkili bey.

Tamam… İyi diyorsunuz.

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Tamam… Güzel diyorsunuz.

Ama çok sayın yetkili bey, bu insanlar, keyifleri öyle istediği için riskli binalarda oturmuyorlar ki!

Niye anlamıyorsun çok sayın yetkili bey?

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Başka seçenekleri yok bu insanların.

Çok sayın yetkili bey!

“Vatandaşlarıma sesleniyorum: Riskli binalarda oturmayın” diye hiçbir işe yaramayan, empati yoksunu, anlayışsız mı anlayış, boş beleş açıklamalar yapmak yerine…

Riskli binalarda oturan vatandaşlarımıza uygun alternatif planlar sunun, onların dertlerine derman olun, onlar için bir şeyler yapın.

Ahmet Hakan’ın yazısı