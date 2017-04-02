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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Hakan: Reklama yüklenen anlam çok abartılı, çok paranoyakça, çok gereksiz

 

MADDE BİR: Reklam çok kötü… Çok berbat… Ne dediği anlaşılmıyor… 1 Nisan temasına hiç uymayan abartılı bir gerilimi var… O kadar kötü bir reklam ki… Komploya en kapalı insanın bile aklına “acaba mı?” sorusunu getiriyor.

– MADDE İKİ: Reklama yüklenen anlam, o anlam üzerinden seferberlik çıkarma, teyakkuza geçme falan… Hepsi ama hepsi çok abartılı, çok paranoyakça, çok gereksiz…

– MADDE ÜÇ: Kimse sormadı: Darbeciler, yapacakları darbenin işaretini ülkenin en büyük bisküvi üreticisinin reklam filmi üzerinden verirler mi? Verirlerse bundan maksatları ne? Koca firma, böyle bir riski niye alır?

– MADDE DÖRT: Ülker, ortaya çıkan krizi hiç ama hiç yönetemedi. Reklam filmine sahip çıkıp çıkmadıkları anlaşılamadı… Reklam filmine mi, yoksa reklam filmini farklı şekilde algılatanlara mı tepki gösterdikleri de anlaşılamadı.

Ahmet Hakan’ın yazısı

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