Ahmet Hakan: Referanduma falan gitmeyin, çıkarın bir kanun hükmünde kararname olsun bitsin

Cumhurbaşkanımız Erdoğan dün şöyle dedi: “Hayır diyenlerin konumu, 15 Temmuz’un yanında yer almaktır.”
Eğer ‘Hayır’ demek, gerçekten de 15 Temmuz’un yanında yer almak anlamına geliyorsa… Yani ‘Hayır’ demek meşru değilse… O zaman…
Referandumda milletin önüne niye ‘Hayır’ seçeneği koyuyorsunuz ki? Millet ‘Hayır’ seçeneğine abanırsa… 15 Temmuz mu kazanmış olacak? İyi ama o zaman ne diye 15 Temmuz’a kazanma şansı veriyorsunuz ki? ‘Hayır’ seçeneği… Böylesine kötü, böylesine gayrimeşru, böylesine terörist, böylesine hain ise…
Milletin önüne şu iki seçeneği koyun:
– EVET
– EVET
Aradaki farkı da…
– BEYAZ EVET
– KAHVERENGİ EVET
İle gösterin.
Ya da referanduma falan gitmeyin.
Çıkarın bir Kanun Hükmünde Kararname…
Olsun bitsin.