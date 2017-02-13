Ahmet Hakan: Referanduma falan gitmeyin, çıkarın bir kanun hükmünde kararname olsun bitsin

Cumhurbaşkanımız Erdoğan dün şöyle dedi: “Hayır diyenlerin konumu, 15 Temmuz’un yanında yer almaktır.”

Eğer ‘Hayır’ demek, gerçekten de 15 Temmuz’un yanında yer almak anlamına geliyorsa… Yani ‘Hayır’ demek meşru değilse… O zaman…

Referandumda milletin önüne niye ‘Hayır’ seçeneği koyuyorsunuz ki? Millet ‘Hayır’ seçeneğine abanırsa… 15 Temmuz mu kazanmış olacak? İyi ama o zaman ne diye 15 Temmuz’a kazanma şansı veriyorsunuz ki? ‘Hayır’ seçeneği… Böylesine kötü, böylesine gayrimeşru, böylesine terörist, böylesine hain ise…

Milletin önüne şu iki seçeneği koyun:

– EVET

– EVET

Aradaki farkı da…

– BEYAZ EVET

– KAHVERENGİ EVET

İle gösterin.

Ya da referanduma falan gitmeyin.

Çıkarın bir Kanun Hükmünde Kararname…

Olsun bitsin.

Ahmet Hakan’ın yazısı