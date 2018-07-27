Ahmet Hakan: Rahip Brunson’a ‘serbestsin, gidebilirsin’ denmemeli

Mahkeme bir hafta önce karar verdi. Dedi ki: “Amerikalı Rahip Brunson’un tutukluluğu devam etmeli”. Mahkemenin bu kararı vermesinin hemen ardından ABD Başkanı Trump, “Olmaz böyle şey. Rahip serbest kalmalı” diye tweet attı.

Trump’ın tweetinin daha mürekkebi kurumadan mahkeme, Rahip Brunson’un cezaevinden çıkarılıp ev hapsine alınmasına karar verdi.

Reklam

Ve dün akşamüzeri… Ev hapsi kararını beğenmeyen Trump ve yardımcısı, gayet küstah bir şekilde Türkiye’ye tehditler savurmaya başladı. Türkiye de bu küstah tehditlere sert karşılıklar verdi. Böylece ipler bir anda gerilmiş oldu.

Keşke mahkeme, Trump’ın o tweet’inden etkilenerek ev hapsi kararını almış gibi bir imaj çizmeseydi de… “Bizde yargı bağımsızdır. Yargının kararına yöneticiler müdahale edemez” denilebilmesinin ağırlığı korunmuş olsaydı.

Reklam

Neyse… Olan oldu artık.

Hangi hata yapılmış olursa olsun bu saatten sonra, Amerikan yönetiminden gelen küstah, aşağılayıcı ve tehditkâr saldırılara boyun eğilmemesi şart! Yani bu tantananın ardından Rahip Brunson’a “serbestsin, gidebilirsin” denmemeli.

Ahmet Hakan’ın yazısı