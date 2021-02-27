Ahmet Hakan: Parti kongrelerinde çekilen halaylar kapanmaya yönelik öfkeyi çoğaltıyor

Parti kongrelerinde çekilen halaylar…
Yasaklar nedeniyle bunalmış vatandaşı öfkelendiriyor.
– İşyerlerini açamayan esnafı çileden çıkarıyor.
– Muhalefetin eline muazzam bir koz veriyor.
– Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarını etkisiz hale getiriyor.
– Kapanmaya yönelik öfkeyi çoğaltıyor.
– Restoran ve kafelere gidemeyenleri sinirlendiriyor.
– İktidar yetkililerini argümansız bırakıyor.
– “Kuralı koyan uymuyor, ben niye uyayım” duygusu yayıyor.
– Vaka sayısının düşmemesine gerekçe oluşturuyor.
– İşin ciddiyetine çok ama çok ağır darbe vuruyor.
– “Vatandaşa yasak, partiye serbest” izlenimi veriyor.