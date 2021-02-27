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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Hakan: Parti kongrelerinde çekilen halaylar kapanmaya yönelik öfkeyi çoğaltıyor

Parti kongrelerinde çekilen halaylar…

Yasaklar nedeniyle bunalmış vatandaşı öfkelendiriyor.

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– İşyerlerini açamayan esnafı çileden çıkarıyor.

– Muhalefetin eline muazzam bir koz veriyor.

– Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarını etkisiz hale getiriyor.

– Kapanmaya yönelik öfkeyi çoğaltıyor.

– Restoran ve kafelere gidemeyenleri sinirlendiriyor.

– İktidar yetkililerini argümansız bırakıyor.

– Kuralı koyan uymuyor, ben niye uyayım” duygusu yayıyor.

– Vaka sayısının düşmemesine gerekçe oluşturuyor.

– İşin ciddiyetine çok ama çok ağır darbe vuruyor.

– Vatandaşa yasak, partiye serbest” izlenimi veriyor.

Ahmet Hakan’ın yazısı

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