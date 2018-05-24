Ahmet Hakan ‘ölüm tehdidi’ almış: Polis kapıma geldi, örgüt isimleri verdi

Son olarak oyuncu Barış Atay’a ‘had bildirme’ çağrısı yapmasıyla gündeme gelen Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, polislerin aldıkları istihbarat üzerine evine geldiklerini ve ‘ölüm tehditleri’ nedeniyle koruma isteyip istemediklerini sorduklarını yazdı.

Hakan bugünkü yazısına şöyle başladı: “Koruma Şube’den geldiler. Aldıkları istihbaratı gösterdiler. Benim için ‘ölüm tehditleri’ söz konusuymuş… Tehdit eden örgütlerin isimlerini verdiler. Evrak imzalattılar. Yakın koruma isteyip istemediğimi sordular. Ve gittiler.”

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Durumdan avukatı Aslı Kazan’ı ve çok yakın birkaç arkadaşını haberdar ettiğini aktaran Hakan, ‘başka kimsesi olmadığını’ söyledi.

Hakan şöyle devam etti: “Örgütüm yok, aşiretim yok, grubum yok, sosyetem yok, Cihangir’im yok, Fatih’imyok, Harbiye’m yok, Galatasaray’dan arkadaşlarım yok, imam-hatiplilerim yok, tarikatım yok, cemaatim yok, solcularım yok, sağcılarım yok, liberallerim yok, gazeteciler cemiyetim yok, basın konseyim yok, deistlerim yok, müminlerim yok, Nişantaşı’m bile yok.”

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Hürriyet yazarı yazısını, ‘kendisine dediği’ sözle noktaladı: “Amaaan boş ver… Bu senin tercihin birader…”

Atay’ın gözaltı süreci

Soma’da 301 işçinin can verdiği maden faciasının ardından bir madenciyi tekmeleyen Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel, dört yıl sonra olay nedeniyle özür dilemişti.

Oyuncu Barış Atay da Twitter hesabından şunları yazmıştı: “Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde; affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız! Yok öyle ‘torunlarla emeklilik, hepimiz kardeşiz, kavga istemiyoruz’ falan. Her şey yeni başlıyor. Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz!”

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan ise yazısında Atay’ın sözlerini paylaşarak, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile İYİ Parti genel başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Akşener’e şöyle seslenmişti: “Sayın Muharrem İnce! Sayın Meral Akşener! Lütfen bu adama haddini bildiriniz!”

Atay da daha sonra ‘halkı kin ve nefrete tahrik etmek’ suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, bir gün emniyette kalmasının ardından serbest bırakılmıştı.