Ahmet Hakan: Oliver Stone, Tayyip Erdoğan filmi yapacak

Aykırıdır Oliver Stone…

Kurulu düzene zıttır. Fidel Castro’nun kafa dengi, Arafat’ın dostudur. Bush’la maytap geçmeye bayılır. Boş vakitlerinde Nixon’ı didikler. Rahmetli Başkan Kennedy’nin kanını yerde komamaya ant içmiş gibidir. Gerçi Gece Yarısı Ekspresi adlı Türkiye’nin başına bela olan filme de katkısı olmuştur ama bu kadar kusurcuk kadı kızında da olur deyip geçelim.

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Peki Oliver Stone, bir Tayyip Erdoğan filmi yapacak mı? Bu maksatla mı geliyor Türkiye’ye…

Duyduğuma göre evet!

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Peki nasıl bir Tayyip Erdoğan filmi yapacak? Kurmaca bir film mi? Yoksa Putin’le ya da Castro ile yaptığı gibi belgesel röportaj mı?

Ahmet Hakan’ın yazısı