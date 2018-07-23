Ahmet Hakan: ODTÜ’lülerin tutuklanmasına itiraz ediyorsan, Safiye’ninkine de itiraz edeceksin

– PRENSİP BİR: ODTÜ’lülerin tutuklanmasına itiraz ediyorsan, Safiye’nin tutuklanmasına da itiraz edeceksin. ODTÜ’lülerin tutuklanmasına ses etmiyorsan Safiye’nin tutuklanmasına da ses etmeyeceksin.

– PRENSİP İKİ: ODTÜ söz konusu olduğunda “Ne var bunda? Çocuklar şaka yapmış” diyorsan… Safiye söz konusu olduğunda da “Ne var bunda? Çocuk şaka yapmış” diyeceksin.

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– PRENSİP ÜÇ: ODTÜ söz konusu olduğunda “Ama bu hakaret, ama bu suç” diyorsan… Safiye söz konusu olduğunda da “ama bu hakaret, ama bu suç” diyeceksin.

Ahmet Hakan’ın yazısı