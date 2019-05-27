Ahmet Hakan: Öcalan’ın avukatlarıyla görüşme yapması insaniyet açısından iyi olmuştur

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, yurtiçinde, yurtdışında ve cezaevlerinde aylardır süren açlık grevlerinin bugün itibariyle sona erdirildiğini açıkladı. İkili, Abdullah Öcalan’ın çağrısından sonra bitirilen açlık grevleriyle ilgili partinin internet sitesi aracılığıyla ‘Yaşam Kazandı’ başlıklı bir açıklama paylaştı.