Ahmet Hakan: Öcalan’ın avukatlarıyla görüşme yapması insaniyet açısından iyi olmuştur

Öcalan’ın avukatlarıyla görüşme yapması da…
Öcalan’ın “Açlık grevleri ve ölüm oruçları bitirilsin” diye çağrı yapması da…
Leyla Güven’in açlık grevine son vermesi de…
İnsaniyet açısından iyi olmuştur.
Yaramazlara biraz batar!
Öcalan’ın avukatlarıyla görüşme yapması da…
Öcalan’ın “Açlık grevleri ve ölüm oruçları bitirilsin” diye çağrı yapması da…
Leyla Güven’in açlık grevine son vermesi de…
İnsaniyet açısından iyi olmuştur.
Sinema dünyasının en saygın ödüllerinden olan, Fransa’da düzenlenen Cannes Film Festivali’nde verilen Altın Palmiye’yi Güney Koreli yönetmen Bong Joon-ho’nun kara komedisi ‘Parasite’ kazandı. Fransız-Senegalli Mati Diop ise festival tarihinde ödül kazanan ilk siyah kadın yönetmen oldu.
Millet ittifakının İstanbul belediye başkan adayı CHP’li Ekrem İmamoğlu, propaganda çalışmalarında nasıl davranacaklarını gönüllüler ekibine anlatırken “Son bir haftada sürprizlerim olacak” dedi.
HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, yurtiçinde, yurtdışında ve cezaevlerinde aylardır süren açlık grevlerinin bugün itibariyle sona erdirildiğini açıkladı. İkili, Abdullah Öcalan’ın çağrısından sonra bitirilen açlık grevleriyle ilgili partinin internet sitesi aracılığıyla ‘Yaşam Kazandı’ başlıklı bir açıklama paylaştı.
Gazeteci Sabahattin Önkibar’a saldırı olayıyla ilgili dört kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir kişi sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkındaki paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı.