Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Hakan: Öcalan’ın avukatlarıyla görüşme yapması insaniyet açısından iyi olmuştur

Öcalan’ın avukatlarıyla görüşme yapması da…

Öcalan’ın “Açlık grevleri ve ölüm oruçları bitirilsin” diye çağrı yapması da…

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Leyla Güven’in açlık grevine son vermesi de…

İnsaniyet açısından iyi olmuştur.

Ahmet Hakan’ın yazısı

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