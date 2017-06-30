Ahmet Hakan: ‘Niye yürüyorsunuz… Adalet sistemi mükemmel’ demek akıllarına gelmedi

CHP’nin “Adalet Yürüyüşü” ile ilgili olarak…

“Bu yürüyüş milli değildir” dediler.

“Yollar yürümekle aşınmaz” dediler.

“Adalet sokakta aranmaz” dediler.

“Perişan olursunuz, yürümeyin” dediler.

“Pensilvanya’ya kadar yolunuz var” dediler.

“Bizim yaptığımız yollarda teröristler yürüyor” dediler.

“Bu yürüyüş suçtur” dediler.

“Yürüyüş samimi değil” dediler.

“Yürüyüşle yargıya müdahale ediliyor” dediler.

Dediler… Dediler…

Ama bir tek “Yahu siz niye yürüyorsunuz ki… Bu ülkede mükemmel bir adalet sistemi var…” demek akıllarına gelmedi.

Adalet Bakanı bile demedi, diyemedi bunu.

Ülkedeki adaletsizliğin pek mühim bir kanıtıdır bu.

Ahmet Hakan’ın yazısı