Ahmet Hakan: Niye ‘Filli Boya’ya düşman oluyorsun ki?

“FİLLİ Boya”nın reklamı hâlâ gündemde…
Reklamda verilen mesajlar aşağı yukarı şunlar:
– Küçük kız çocuklarının evlendirilmesi yanlıştır.
– Kadın niye gülmeyecekmiş! Gülecek elbet.
– Hamile kadın sokağa çıkmasın da göbekli adamlar çıksın mı?
– “Buranın efesi, dayısı, amcası… Her şeyi benim” olmaz.
– Kadının elinin değmediği hiçbir şeyde bereket olmaz.
Sadece bunlar mı?
– Özgürlük vurgulanmış.
– Atatürk denmiş.
– İnsanlığın altı çizilmiş.
Üstelik bütün bunlar…
Anadolu insanının tertemiz dilinden aktarılmış.
E ne var bunda kardeşim?
Niye “Filli Boya”ya düşman oluyorsun ki?
Ne yani?
– Çocuk gelinci misin sen?
– Kadın kahkahasından korkuyor musun?
– Hamile kadını sokağa çıkarmayacak mısın?
– Efe, dayı, amca… Her şey sen mi olacaksın?
– Kadının elinin değdiği yerde bereketsizlik olacağını mı düşünüyorsun?
Hangisi rahatsız etti seni?
– Özgürlük mü?
– Atatürk mü?
– İnsanlık mı?
Neden düşman kesildin “Filli Boya”ya?
Ezan yasaklayan İsrail’e bile edemediğin lafları niye “Filli Boya”ya ediyorsun ki?
Nedir karnının ağrısı?
Bi söyle bakalım.