Ahmet Hakan: Niye ‘Filli Boya’ya düşman oluyorsun ki?

“FİLLİ Boya”nın reklamı hâlâ gündemde…

Reklamda verilen mesajlar aşağı yukarı şunlar:

– Küçük kız çocuklarının evlendirilmesi yanlıştır.

– Kadın niye gülmeyecekmiş! Gülecek elbet.

– Hamile kadın sokağa çıkmasın da göbekli adamlar çıksın mı?

– “Buranın efesi, dayısı, amcası… Her şeyi benim” olmaz.

– Kadının elinin değmediği hiçbir şeyde bereket olmaz.

Sadece bunlar mı?

– Özgürlük vurgulanmış.

– Atatürk denmiş.

– İnsanlığın altı çizilmiş.

Üstelik bütün bunlar…

Anadolu insanının tertemiz dilinden aktarılmış.

E ne var bunda kardeşim?

Niye “Filli Boya”ya düşman oluyorsun ki?

Ne yani?

– Çocuk gelinci misin sen?

– Kadın kahkahasından korkuyor musun?

– Hamile kadını sokağa çıkarmayacak mısın?

– Efe, dayı, amca… Her şey sen mi olacaksın?

– Kadının elinin değdiği yerde bereketsizlik olacağını mı düşünüyorsun?

Hangisi rahatsız etti seni?

– Özgürlük mü?

– Atatürk mü?

– İnsanlık mı?

Neden düşman kesildin “Filli Boya”ya?

Ezan yasaklayan İsrail’e bile edemediğin lafları niye “Filli Boya”ya ediyorsun ki?

Nedir karnının ağrısı?

Bi söyle bakalım.

Ahmet Hakan’ın yazısı