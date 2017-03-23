Ahmet Hakan: Neden Trump’a ‘Senin de Merkel’den, Rutte’den bir farkın yokmuş’ demiyorsunuz ki?

SAYIN Mevlüt Çavuşoğlu…
Sayın Fatma Betül Sayan Kaya…
Hollanda, Almanya, İsviçre falan karşısında sergilediğiniz o şanlı direnişin binde birini bile…
Neden ABD’ye karşı sergilemiyorsunuz?
Cep telefonlarınızdan daha büyük ne kadar elektronik cihazınız varsa hepsini alıp…
Neden THY’nin İstanbul-New York uçağına binmiyorsunuz?
Sayın Mevlüt Çavuşoğlu…
Sayın Fatma Betül Sayan Kaya…
Soruyorum size:
– Neden Hollanda olayında olduğu gibi meydan okumuyorsunuz ki?
– Neden Almanya olayında olduğu gibi üstüne üstüne gitmiyorsunuz ki?
– Neden bu denli kibar, bu denli soğukkanlı bir tutum alıyorsunuz ki?
Yine soruyorum:
– Neden Trump’a… “Biz sizin Kızılderililere neler yaptığınızı biliyoruz, açtırmayın eski defterleri” demiyorsunuz ki?
– Neden Trump’a… “Senin de Merkel’den, Rutte’den bir farkın yokmuş, yazıklar olsun sana” demiyorsunuz ki?
Yoksa… Yoksa…
Üç günde…
“Diplomasi dili ve edebiyatı” konusunda allame falan mı oldunuz?
Nedir?
Ne iştir?