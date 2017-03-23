Ahmet Hakan: Neden Trump’a ‘Senin de Merkel’den, Rutte’den bir farkın yokmuş’ demiyorsunuz ki?

SAYIN Mevlüt Çavuşoğlu…

Sayın Fatma Betül Sayan Kaya…

Hollanda, Almanya, İsviçre falan karşısında sergilediğiniz o şanlı direnişin binde birini bile…

Neden ABD’ye karşı sergilemiyorsunuz?

Cep telefonlarınızdan daha büyük ne kadar elektronik cihazınız varsa hepsini alıp…

Neden THY’nin İstanbul-New York uçağına binmiyorsunuz?

Sayın Mevlüt Çavuşoğlu…

Sayın Fatma Betül Sayan Kaya…

Soruyorum size:

– Neden Hollanda olayında olduğu gibi meydan okumuyorsunuz ki?

– Neden Almanya olayında olduğu gibi üstüne üstüne gitmiyorsunuz ki?

– Neden bu denli kibar, bu denli soğukkanlı bir tutum alıyorsunuz ki?

Yine soruyorum:

– Neden Trump’a… “Biz sizin Kızılderililere neler yaptığınızı biliyoruz, açtırmayın eski defterleri” demiyorsunuz ki?

– Neden Trump’a… “Senin de Merkel’den, Rutte’den bir farkın yokmuş, yazıklar olsun sana” demiyorsunuz ki?

Yoksa… Yoksa…

Üç günde…

“Diplomasi dili ve edebiyatı” konusunda allame falan mı oldunuz?

Nedir?

Ne iştir?

Ahmet Hakan’ın yazısı