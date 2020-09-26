Ahmet Hakan: Neden altı yıl sonra böyle bir adım atılıyor?

BİR: Kobani olaylarının üzerinden altı yıl geçti. Bu altı yıllık süreçte Kobani olayları yargılamasıyla ilgili çeşitli adımlar atılmıştı. Dünkü gözaltılar, o sürecin bir devamı mı? Değilse, neden altı yıl sonra böyle bir adım atılıyor? Hukuk tekniği açısından bunun bir izahı var mıdır?

İKİ: Gözaltına alınan isimler arasında Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen de var. Oysa Ayhan Bilgen, daha önce bu davadan tutuklanmış, ancak HDP’nin ‘eylem çağrısı’ yaptığı toplantıya katılmadığı anlaşıldığı için tahliye edilmişti. Dün yeniden gözaltına alınmasının nedeni nedir?

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Bir kez daha söylüyorum:

Dava, haklı bir davadır.

Ancak bu iki soru işaretinin giderilmesi de gerekir.

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Ahmet Hakan’ın yazısı