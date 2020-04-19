Ahmet Hakan: Ne yaptın Ercüment Hocam!

Ne zaman sizin ve öğrencilerinizin laboratuvara girerken çekilen fotoğraflarınızla karşılaşsam…

Aklıma hemen Nâzım Hikmet’in şu dizeleri geliyordu:

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“…Kocaman gözlüklerin / Beyaz gömleğinle bir laboratuvarda / İnsanlar için öleceksin / Hem de yüzünü hiç görmediğin insanlar için / Hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken / Hem de en güzel / En gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde…”

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Ama artık ne zaman sizden söz edilse…

Sadece ve sadece “Sansasyonel bir hoca” deyip geçiyorum.

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Ne yaptın Ercüment Hocam!

Ahmet Hakan’ın yazısı