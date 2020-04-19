Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Hakan: Ne yaptın Ercüment Hocam!

Ne zaman sizin ve öğrencilerinizin laboratuvara girerken çekilen fotoğraflarınızla karşılaşsam…

Aklıma hemen Nâzım Hikmet’in şu dizeleri geliyordu:

Reklam

*

“…Kocaman gözlüklerin / Beyaz gömleğinle bir laboratuvarda / İnsanlar için öleceksin / Hem de yüzünü hiç görmediğin insanlar için / Hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken / Hem de en güzel / En gerçek şeyin yaşamak olduğunu bildiğin halde…”

*

Reklam

Ama artık ne zaman sizden söz edilse…

Sadece ve sadece “Sansasyonel bir hoca” deyip geçiyorum.

*

Ne yaptın Ercüment Hocam!

Ahmet Hakan’ın yazısı

SON HABERLER

‘Corona’da ikinci dalga uyarısı: Tedbirler gevşetilirse ‘sessiz enfeksiyonlar’ yayılabilir

Bilim insanları ‘corona’ virüs salgının kontrol altına alındığı düşüncesiyle önlemlerin kısmi olarak gevşetilmesi halinde ikinci dalgasının yaşanabileceği uyarısında bulundu. İstanbul Üniversitesi Viroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli, karantina tedbirlerindeki gevşetmelerin, hala saptanamamış sessiz enfeksiyonların toplum içerisine yayılmasına yol açabileceğine dikkat çekti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...