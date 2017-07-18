Ahmet Hakan: Ne yani? Artık tek mukaddesimiz 15 Temmuz mu?

KADİR Mısıroğlu şöyle yazmış: “15 Temmuz, Milli Mücadele ile kıyaslandığında ondan katbekat daha üstün milli bir destandır.”

Kimdir Kadir Mısıroğlu?

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“Keşke Yunan galip gelseydi” diyen adamdır.

“Keşke Yunan galip gelseydi” diyen bir adamın “15 Temmuz” ile “Milli Mücadele” arasında yaptığı bu hunhar ve fitneci mukayese…

En başta kendisini Milli Mücadele’ye adamış 15 Temmuz şehidi Ömer Halis Demir’e yapılmış en büyük hakarettir.

15 Temmuz için “Yerim destanınızı” yazan gazeteciye ne oldu?

Yaka paça gözaltına alındı.

Buna karşılık…

Bir tür “Yerim sizin Milli Mücadele’nizi” anlamına gelen “Keşke Yunan galip gelseydi” lafını eden Kadir Mısıroğlu’na ne oldu?

Ne olacak?

Hiçbir şey olmadı.

Ne yani?

Artık tek mukaddesimiz 15 Temmuz mu?

En büyük mukaddesimiz olan Milli Mücadele’ye her türlü laf saydırmak, hakaret etmek serbest mi?

Ahmet Hakan’ın yazısı