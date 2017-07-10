Ahmet Hakan: Mutlu musun Sinan Oğan?

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HANİ “Suriyeliler evlerine dönsün” diyordun ya Sinan Oğan.

Aha bak:

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Suriyeliler evlerine dönüyor.

Bak, Halep’e 95 kilometre kalmış.

Bak, beyaz bir yığın gibi yerleştirilmişler kamyonet kasasına…

Bak, gidiyorlar bir daha dönmemek üzere.

Hiçbir şey demeyecek misin Sinan Ogan?

Hadi konuş.

“Madem cenazeleri Suriye’ye gidebiliyor… O halde neden öldürülmeden önce gitmediler” falan türü akılcı açıklamalar yap.

Hadi.

Bak, malzemen de var.

Hani demiştin ya…

“Mülteci olanın, sıkıntı çekenin bu kadar çocuk yapması akıl kârı değil” diye…

İşte akıl kârı olmayan bir iş yapmaya kalkışan bir Suriyeli kadın, tabutunda gidiyor Suriye’ye…

Mutlu musun Sinan Oğan?

Ahmet Hakan’ın yazısı