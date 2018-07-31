Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Hakan: ‘Muhalefet ile iktidar birbirini boğazlasın’ mı deseydi?

 

Ne demiş Bülent Ortaçgil?

“15 Temmuz’da yaşananlar çok korkunçtu” demiş… E ne var bunda? Korkunç değil miydi?

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“Darbenin iyi kötüsü olmaz” demiş. E bunda ne var? Olur mu?

“Muhalefetiyle iktidarıyla uzlaşmamız gerekiyor” demiş. Ne deseydi? “Muhalefet ile iktidar birbirini boğazlasın” mı deseydi?

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“Başkan yüzde 52 alarak seçilmiş, muhalefet bunu kabul etmeli” demiş. Ne deseydi? “Yüzde 52 falan hikâye” mi deseydi?

“Yüzde 52’yi de, muhalefette kalan yüzde 48’i de yok sayamayız” demiş. İki tarafın da birbirini yok saymamasını istemenin nesi kötü?

Ahmet Hakan’ın yazısı


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