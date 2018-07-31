Ahmet Hakan: ‘Muhalefet ile iktidar birbirini boğazlasın’ mı deseydi?

Ne demiş Bülent Ortaçgil?

– “15 Temmuz’da yaşananlar çok korkunçtu” demiş… E ne var bunda? Korkunç değil miydi?

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– “Darbenin iyi kötüsü olmaz” demiş. E bunda ne var? Olur mu?

– “Muhalefetiyle iktidarıyla uzlaşmamız gerekiyor” demiş. Ne deseydi? “Muhalefet ile iktidar birbirini boğazlasın” mı deseydi?

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– “Başkan yüzde 52 alarak seçilmiş, muhalefet bunu kabul etmeli” demiş. Ne deseydi? “Yüzde 52 falan hikâye” mi deseydi?

– “Yüzde 52’yi de, muhalefette kalan yüzde 48’i de yok sayamayız” demiş. İki tarafın da birbirini yok saymamasını istemenin nesi kötü?

Ahmet Hakan’ın yazısı