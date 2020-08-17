Ahmet Hakan: Milletçe atladık biz bu haberi

Biden’ın sözlerinin üzerinden sekiz ay geçmiş.

Ve bu sözler, sekiz ay sonra Türkiye’de gündem oldu, olabildi.

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Bazıları “Sekiz ay önce söylenmiş sözler nasıl oluyor da bugün gündem oluyor” diye soruyorlar ve işin içinde bir hinlik arıyorlar.

Olay gayet basit.

Kılıçdaroğlu istese Joe Biden olayını kolayca savuştururdu

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Milletçe atladık biz bu haberi…

Siyasetimiz topyekûn atladı… İktidarımız atladı… Muhalefetimiz atladı… Basınımız atladı… Televizyonlarımız atladı… Sosyal medyamız atladı…

Hepimiz ama hepimiz atladık. Hem de utanç verici şekilde atladık.

Bu atlama işini hiç hesaba katmadan “İktidar elinde tutuyordu, vakti geldiğinde gündeme soktu” diyenler var.

Böyle diyenlerin şuna diyecek bir şeyleri var mı acaba:

Kamuya açık bir demeçti bu. Hadi iktidar elinde tutup bekletiyordu diyelim… E peki iktidar dışı unsurların eli armut mu topluyordu?

Ahmet Hakan’ın yazısı