Ahmet Hakan: Merkel’in yerine gelecek isim PKK’yı çok üzecek

Merkel’in yerine gelecek isim belli oldu: Armin Laschet.
Laschet’in en önemli iki özelliği var:
– BİR: Türkiye dostu…
– İKİ: PKK’ya terörist demeyenlere çok kızıyor…
Yaramazlara biraz batar!
Merkel’in yerine gelecek isim belli oldu: Armin Laschet.
Laschet’in en önemli iki özelliği var:
– BİR: Türkiye dostu…
– İKİ: PKK’ya terörist demeyenlere çok kızıyor…
Bu politik koşullarda AKP’nin AB ve reform konusunda gerçekten ciddi olması ve somut adımlar atması mümkün değil.
Sevgilisi Ayşe Dırla’yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran’ı (32) engellemek isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 12.5 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker (20) hakkında verilen ceza, Bölge Adliye Mahkemesi’nce bozuldu. Şeker, yeniden yargılanacak.
Anayasa Mahkemesi, 2015 yılında İstanbul’da bir evde polis tarafından öldürülen Gülay Özarslan’ın annesinin yaptığı başvuruda yaşam hakkının ihlal edilmediğine karar verdi
Norveçli yetkililer, ülkede 23 yaşlının Covid-19 aşısının ilk dozunu vurulduktan kısa süre sonra hayatını kaybettiğini duyurdu.
Hong Kong’da, Çinli Sinovac firmasının ürettiği Covid-19 aşısının dağıtımının veri eksikliği nedeniyle ertelenmesi söz konusu.