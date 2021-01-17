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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Hakan: Merkel’in yerine gelecek isim PKK’yı çok üzecek

Merkel’in yerine gelecek isim belli oldu: Armin Laschet.

Laschet’in en önemli iki özelliği var:

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 BİR: Türkiye dostu…

 İKİ: PKK’ya terörist demeyenlere çok kızıyor…

Ahmet Hakan’ın yazısı

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Kadir Şeker hakkındaki karar bozuldu: Yeniden yargılanacak

Sevgilisi Ayşe Dırla’yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran’ı (32) engellemek isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle 12.5 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker (20) hakkında verilen ceza, Bölge Adliye Mahkemesi’nce bozuldu. Şeker, yeniden yargılanacak.