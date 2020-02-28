Ahmet Hakan: Mehmetçik, İdlib’de vatan savunması yapmaktadır

Şu üç şeyi hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım:
*BİR: Mehmetçik, İdlib’de vatan savunması yapmaktadır.
*İKİ: Vatanın savunulma çizgisi, İdlib’e çekilmiştir.
*ÜÇ: Çizginin İdlib’e çekilmesinin bir numaralı sorumlusu Esad’dır.
Yaramazlara biraz batar!
Şu üç şeyi hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım:
*BİR: Mehmetçik, İdlib’de vatan savunması yapmaktadır.
*İKİ: Vatanın savunulma çizgisi, İdlib’e çekilmiştir.
*ÜÇ: Çizginin İdlib’e çekilmesinin bir numaralı sorumlusu Esad’dır.
Haftanın kültür-sanat etkinliklerini derledik.
Temyiz mahkemesi, hükümetin yeni pistle ilgili planında 2015 Paris İklim Değişikliği Anlaşması’nı dikkate almadığını belirtti ve pistin ancak Britanya’nın iklim değişikliğini azaltma taahhüdünü ihlal etmemesi koşuluyla yapılabileceğine hükmetti.
Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu yardımcısı Halit Güleç, İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırıldı.
Rus devlet televizyonu, ‘Türk askerlerinin Rus uçaklarına roket atışı yaptığını’ öne sürdü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtlarken, İdlib’de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin olası harekatında NATO ve müttefik ülkelerden destek talebinde bulunduklarını doğruladı. Akar, özellikle Hatay’da Suriye sınırına yakın bölgede ‘Patriot’ hava savunma sistemi konuşlandırılmasına ilişkin soruya, söz konusu ülkelerle ‘İdlib’deki pozisyonumuzu desteklemek için fiili olarak katkılarınızı gösterin’ türünde ‘spesifik konuşmalar olduğunu’ belirtti.