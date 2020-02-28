Ahmet Hakan: Mehmetçik, İdlib’de vatan savunması yapmaktadır

Şu üç şeyi hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım:

*BİR: Mehmetçik, İdlib’de vatan savunması yapmaktadır.

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*İKİ: Vatanın savunulma çizgisi, İdlib’e çekilmiştir.

*ÜÇ: Çizginin İdlib’e çekilmesinin bir numaralı sorumlusu Esad’dır.

Ahmet Hakan’ın yazısı