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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Hakan: Mehmetçik, İdlib’de vatan savunması yapmaktadır

Şu üç şeyi hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım:

*BİR: Mehmetçik, İdlib’de vatan savunması yapmaktadır.

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*İKİ: Vatanın savunulma çizgisi, İdlib’e çekilmiştir.

*ÜÇ: Çizginin İdlib’e çekilmesinin bir numaralı sorumlusu Esad’dır.

Ahmet Hakan’ın yazısı

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtlarken, İdlib’de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin olası harekatında NATO ve müttefik ülkelerden destek talebinde bulunduklarını doğruladı. Akar, özellikle Hatay’da Suriye sınırına yakın bölgede ‘Patriot’ hava savunma sistemi konuşlandırılmasına ilişkin soruya, söz konusu ülkelerle ‘İdlib’deki pozisyonumuzu desteklemek için fiili olarak katkılarınızı gösterin’ türünde ‘spesifik konuşmalar olduğunu’ belirtti.

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