Ahmet Hakan: Madem Muharrem ve Meral’le olmaz bu iş, neden sevinmiyorsunuz

İktiderdakilere sesleniyorum:
Madem muhalefet çok kötü adaylarla çıktı, madem çatıyı bile kuramadılar, madem bula bula Muharrem’i buldular, madem Meral’le olmaz bu iş…
O halde…
– Neden sevinmiyorsunuz?
– Neden görmezden gelemiyorsunuz?
– Neden gündeminiz onunla meşgul?
– Neden moraliniz bozulmuş gibi davranıyorsunuz?
– Neden “ohhhh be” demiyorsunuz?
– Neden “işte şimdi bu iş bitti” noktasına gelemiyorsunuz?
– Neden tuhaf biçimde neşesizsiniz?
Neden? Neden? Neden?
Yok eğer durumunuz böyle değilse…
Neden öyleymişsiniz gibi bir algı yayıyorsunuz?
Yok mu bir stratejistiniz?