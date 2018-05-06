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Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Hakan: Madem Muharrem ve Meral’le olmaz bu iş, neden sevinmiyorsunuz

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İktiderdakilere sesleniyorum:

Madem muhalefet çok kötü adaylarla çıktı, madem çatıyı bile kuramadılar, madem bula bula Muharrem’i buldular, madem Meral’le olmaz bu iş…

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O halde…

– Neden sevinmiyorsunuz?

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– Neden görmezden gelemiyorsunuz?

– Neden gündeminiz onunla meşgul?

– Neden moraliniz bozulmuş gibi davranıyorsunuz?

– Neden “ohhhh be” demiyorsunuz?

– Neden “işte şimdi bu iş bitti” noktasına gelemiyorsunuz?

– Neden tuhaf biçimde neşesizsiniz?

Neden? Neden? Neden?

Yok eğer durumunuz böyle değilse…

Neden öyleymişsiniz gibi bir algı yayıyorsunuz?

Yok mu bir stratejistiniz?

Ahmet Hakan’ın yazısı


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