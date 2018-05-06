Ahmet Hakan: Madem Muharrem ve Meral’le olmaz bu iş, neden sevinmiyorsunuz

İktiderdakilere sesleniyorum:

Madem muhalefet çok kötü adaylarla çıktı, madem çatıyı bile kuramadılar, madem bula bula Muharrem’i buldular, madem Meral’le olmaz bu iş…

Reklam

O halde…

– Neden sevinmiyorsunuz?

Reklam

– Neden görmezden gelemiyorsunuz?

– Neden gündeminiz onunla meşgul?

– Neden moraliniz bozulmuş gibi davranıyorsunuz?

– Neden “ohhhh be” demiyorsunuz?

– Neden “işte şimdi bu iş bitti” noktasına gelemiyorsunuz?

– Neden tuhaf biçimde neşesizsiniz?

Neden? Neden? Neden?

Yok eğer durumunuz böyle değilse…

Neden öyleymişsiniz gibi bir algı yayıyorsunuz?

Yok mu bir stratejistiniz?

Ahmet Hakan’ın yazısı