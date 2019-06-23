Ahmet Hakan: Kürtlerin duymak istemediği sözler

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde bir fabrika yanarken dört yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti. Yangın tekstil ve plastik malzeme imalatının yapıldığı dört katlı fabrikada saat 03.15’te çıktı. Sebebi belirlenemeyen yangında iki yabancı uyruklu işçi de ciddi şekilde yaralanarak hastanede tedavi altına alındı. Binadaki 20 kişi de yara almadan itfaiye merdivenleri ile tahliye edildi. Yabancı uyruklu kişiler fabrikada […]