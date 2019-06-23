Ahmet Hakan: Kürtlerin duymak istemediği sözler

GAZETECİ Nurcan Baysal, tam listeyi yayınlamış.
Bazılarını aktarıyorum:
*
Benim de Kürt arkadaşlarım var.
*
Kürt de olsa…
*
Benim abim Kürt’le evli.
*
Türkiye âşığı Kürt kökenliler.
*
Bölge insanı…
Yaramazlara biraz batar!
GAZETECİ Nurcan Baysal, tam listeyi yayınlamış.
Bazılarını aktarıyorum:
*
Benim de Kürt arkadaşlarım var.
*
Kürt de olsa…
*
Benim abim Kürt’le evli.
*
Türkiye âşığı Kürt kökenliler.
*
Bölge insanı…
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın seçimlerde alınacak tavra ilişkin dünkü mektubu üzerinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik olarak yapılan değerlendirme ve ithamları reddettiklerini açıkladı.
İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde bir fabrika yanarken dört yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti. Yangın tekstil ve plastik malzeme imalatının yapıldığı dört katlı fabrikada saat 03.15’te çıktı. Sebebi belirlenemeyen yangında iki yabancı uyruklu işçi de ciddi şekilde yaralanarak hastanede tedavi altına alındı. Binadaki 20 kişi de yara almadan itfaiye merdivenleri ile tahliye edildi. Yabancı uyruklu kişiler fabrikada […]
İmralı Cezaevi’ne giderek Abdullah Öcalan’ın seçim mesajını taşımasına izin verilen Doç. Dr. Ali Kemal Özcan, saatler süren görüşmede bir devlet görevlisinin de bulunduğunu anlattı. Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’a konuşan Ali Kemal Özcan, “Görüşme kimin talebi üzerine gerçekleşti” sorusuna Özcan, “Üç tarafın diyelim. Devletin, Öcalan’ın ve benim talebim üzerine gerçekleşti. Ben 2010 Temmuz’undan beri görüşmek istiyordum. Bu […]
Bloomberg, 23 Haziran öncesi Türkiye’ye ilişkin yayınladığı analizde ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yarışan adaylardan bile olmadığını, fakat malubiyet durumunda en çok onun kaybedeceği’ değerlendirmesini yaptı.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hem Başbakan Ersin Tatar hem de Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ın ‘Maraş açılımı’na ilişkin açıklamaları ve Kıbrıs Rum kesimi ile görüşmelerinden haberdar olmadığını belirterek “KKTC Cumhurbaşkanı bostan korkuluğu değildir” diyerek tepki gösterdi.