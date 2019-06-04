Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ahmet Hakan: Kovulduğum gün şunlar olacak

Cübbeli ve müritleri şükür zikri çekecek.

Binali Bey ile Ekrem Bey, “Gri alanda kalıyordu, iyi oldu” diyecek.

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Kadir Mısıroğlu’nun sevenleri “Bazen Kemalist takılırdı” diye zil takıp oynayacak.

Kemalistler “Ne olduğu belli değildi” diye sevinecek.

FETÖ’cü Emrullah değişik triplere girecek.

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Bülent Arınç, “Kurban olduğum Allah verdikçe veriyor” diyecek.

Solcu internet siteleri o günü “devrim” ilan edecek.

İktidara yakın medyadan “gol” sesleri gelecek.

Abdullah Gül ile Ahmet Davutoğlu, “Kurtulduk şundan” diyecek.

Şeyma Subaşı, “Benimle polemiğe girenin sonu böyle olur” diye hava yapacak.

Ahmet Hakan’ın yazısı

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Ankara’nın Keçiören ilçesinin AKP’li yeni belediye başkanı Turgut Altınok hakkında belgelerle bazı yolsuzluk iddialarında bulundu. İddiaya göre Altınok, Cengiz Peker adlı işadamına ait nikah ve düğün salonları işletmesinde bazı hizmetlerin kendi istediği isme aktarılmasını istemiş. Peker buna karşı geldiği için ise işletme mühürlenmiş. Bayram sonrası 30 düğün de bu nedenle beklemede.

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