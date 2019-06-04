Ahmet Hakan: Kovulduğum gün şunlar olacak

Cübbeli ve müritleri şükür zikri çekecek.
Binali Bey ile Ekrem Bey, “Gri alanda kalıyordu, iyi oldu” diyecek.
Kadir Mısıroğlu’nun sevenleri “Bazen Kemalist takılırdı” diye zil takıp oynayacak.
Kemalistler “Ne olduğu belli değildi” diye sevinecek.
FETÖ’cü Emrullah değişik triplere girecek.
Bülent Arınç, “Kurban olduğum Allah verdikçe veriyor” diyecek.
Solcu internet siteleri o günü “devrim” ilan edecek.
İktidara yakın medyadan “gol” sesleri gelecek.
Abdullah Gül ile Ahmet Davutoğlu, “Kurtulduk şundan” diyecek.
Şeyma Subaşı, “Benimle polemiğe girenin sonu böyle olur” diye hava yapacak.