Ahmet Hakan: Korona tedbirleri ile bu kalabalık arasında kurulan bağlantı niye gözden ırak tutuluyor

Yedeklerin de asil olarak çalışacağını söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan… Erdoğan, bu yaklaşımıyla Erbakan Hoca’nın bir geleneğini ihya etmiş oldu. Erbakan Hoca, “Bizde asil-yedek olmaz, herkes asil gibi çalışır” derdi.

Kalabalık yine göze çarptı. Korona tedbirleri ile bu kalabalık arasında kurulan bağlantılar niye her defasında gözden ırak tutuluyor, anlamıyorum. Bu durumun toplumun önlemler konusunda şevkini kırdığı nasıl unutulur? Bu arada belirteyim: Bir ara Emine Erdoğan’ın sosyal mesafe kuralını hiçe sayanları uyardığını fark ettim.

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Ahmet Hakan’ın yazısı