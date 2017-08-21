Ahmet Hakan: Kırgınmış Zekai Paşa, istifa falan söz konusuymuş

Zekai Paşa bir aslan kesilmişti 15 Temmuz’da…

– Darbeciler kendisini teslim almaya geldiğinde sonuna kadar savaşmıştı.

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– Eşi yaralandığı halde teslim olmamıştı.

– İşgal altındaki Özel Kuvvetler’i kurtarmak için ulaşabildiği silah arkadaşlarıyla birlikte işgalcilerle çatışmaya girmişti.

– Özel Kuvvetler Komutanlığı’nı FETÖ çetesinin elinden almayı başarmıştı.

– Televizyon kanallarına bağlanıp halka güven vermişti.

– Darbecilerin yakalanması, komutanların kurtarılması operasyonlarını koordine etmişti.

…İşitiyoruz ki…

Küskünmüş, kırgınmış Zekai Paşa… Özel Kuvvetler’in başından alınmış… İstifa falan söz konusuymuş.

Vay arkadaş!

Bir kere de bir devrim kendi kahramanlarını yemesin yahu!

Ahmet Hakan’ın yazısı