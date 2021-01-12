Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu yutkunsun mu? Zafere giden yol, bazen yutkunmaktan geçebiliyor

Gerilim varsa… Sertlik varsa…

Neden böyle oluyor?

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Çünkü Erdoğan’ın CHP’ye yüklenme stratejisi, geniş sağ kesimler üzerinde ‘birleşme’ etkisi yaratıyor.

Erdoğan, CHP’ye vurunca…

AK Parti ve cumhur ittifakı etrafında bir kenetlenme oluyor.

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Buna karşılık…

Kemal Kılıçdaroğlu’nun iktidara ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çok yıkıcı bir yüklenme stratejisi uygulaması, sadece aşırı muhalif kesimleri ve CHP tabanını süper mutlu ediyor.

İktidarın aşırı politize olmamış geniş tabanını ise iktidara doğru itiyor.

Diyeceksiniz ki:

Ne yani?

Erdoğan en sert açıklamaları yapsın, Kemal Kılıçdaroğlu da yutkunsun mu?

Ama bu hiç adil değil.

İki şey söyleyip bırakacağım:

Hayat, bazen hiç adil olmayabiliyor, bir…

Zafere giden yol, bazen yutkunmaktan geçebiliyor, iki…

Ahmet Hakan’ın yazısı