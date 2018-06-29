Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu sıfır sürprizdir, İnce ise tepeden tırnağa risk

Kemal Kılıçdaroğlu’nun sert çıkışları “hain düşman, al sana bomba” şeklindedir. Muharrem İnce’nin sert çıkışları ise “elimin tersi pistir” şeklindedir.

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 22’yi “kazandık” diye yutturmaya çalışır. Muharrem İnce ise yüzde 30 küsur oya rağmen “adam kazandı” demeyi bilir.

Reklam

Kemal Kılıçdaroğlu sıfır sürprizdir. Muharrem İnce ise tepeden tırnağa risk.

Kemal Kılıçdaroğlu kazananı kutlamamayı marifet zanneder. Muharrem İnce ise kazananı kutlamaktan gocunmaz.

Reklam

Kemal Kılıçdaroğlu ne uzar ne kısalır. Muharrem İnce ise en azından inceden uzama emaresi gösterir.

Kemal Kılıçdaroğlu, kürsüye yumruk atmayı bile kendine yakıştırmasını beceremez… Muharrem İnce ise alttan almayı bile kendine yakıştırır…

Kemal Kılıçdaroğlu kaybettiğinde bırakıp gitmeyeceğini kanıtladı. Muharrem İnce ise kaybettiği anda bırakıp gidecek gibi…

Ahmet Hakan’ın yazısı