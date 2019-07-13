Ahmet Hakan: Kılıçdaroğlu gitgide ustalaşıp stratejik bir siyasetçi haline dönüşerek bilgeleşiyor mu?

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu şöyle demiş: ”En güzel başkanlık sistemi Amerika’da… Oturalım konuşalım, tartışalım. Devasa kurumlar var orada. O kurumların benzeri Türkiye’de de olmalı.” “Başkanlık sistemini istemeyiz” demektense, “Şöyle bir başkanlık sistemi isteriz” dediğiniz anda şu iki şeye yol açarsınız: BİR: Çok daha yapıcı bir tutum almış olursunuz. İKİ: Karşı tarafı acayip köşeye sıkıştırmış olursunuz. Kemal Kılıçdaroğlu, gitgide ustalaşıp stratejik bir siyasetçi haline dönüşerek bilgeleşiyor mu ne? Ne dersiniz?

‘PUCCA‘ adlı sosyal medya fenomeni. ‘Narcos’ adlı dizinin yeri göğü yıktığı bir dönemde, uyuşturucu ticareti, karteller, Escobar falan üzerine biraz aşırı sayılabilecek tweet’ler atmıştı. Pucca’ya bu nedenle 7 yıl hapis cezası verildi. İçicilik, satıcılık falan derken, sanırım artık en tehlikelisi Escobar’cılık olacak.

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Ahmet Hakan’ın yazısı



