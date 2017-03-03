Ahmet Hakan: ‘Kılıç artığı’ dedikten sonra ‘Atalarımız kimseyi kesmemiştir’ demek nasıl mümkün olacak?

Birine ‘kılıç artığı’ dendiğinde… Söylenmek istenen şudur: “Ceddim, atalarım sizinkilerin alayını kılıçlarıyla kesti, kesti, kesti… Senin gibi birkaç kişiyi de sebepsizce sağ bıraktı… Sen o yüzden benim ceddimin kılıcının artığısın.”
Merak ettiğim husus şudur: ‘Kılıç artığı’ tabirini böyle rahatça kullandıktan sonra… Dünyaya dönüp de… “Bizim atalarımız kimseyi kesmemiştir, kimseyi kılıçtan geçirmemiştir, iftira atmayın” demek nasıl mümkün olacak?
Hadi diyelim ki dendi… İnandırıcılık nasıl sağlanacak?