Ahmet Hakan: ‘Kılıç artığı’ dedikten sonra ‘Atalarımız kimseyi kesmemiştir’ demek nasıl mümkün olacak?

Birine ‘kılıç artığı’ dendiğinde… Söylenmek istenen şudur: “Ceddim, atalarım sizinkilerin alayını kılıçlarıyla kesti, kesti, kesti… Senin gibi birkaç kişiyi de sebepsizce sağ bıraktı… Sen o yüzden benim ceddimin kılıcının artığısın.”

Merak ettiğim husus şudur: ‘Kılıç artığı’ tabirini böyle rahatça kullandıktan sonra… Dünyaya dönüp de… “Bizim atalarımız kimseyi kesmemiştir, kimseyi kılıçtan geçirmemiştir, iftira atmayın” demek nasıl mümkün olacak?

Hadi diyelim ki dendi… İnandırıcılık nasıl sağlanacak?

Ahmet Hakan’ın yazısı