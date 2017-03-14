Ahmet Hakan: Kibrinizi, küstahlığınızı, kabalığınızı, bencilliğinizi, hoyratlığınızı alın da gidin

Hollanda’nın AD gazetesi, Başbakan Binali Yıldırım ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte’nin bir yemekte bir araya gelerek diplomatik krizi konuşacağını yazdı. ‘Koca birer tabak yemek yiyelim’ BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre AD gazetesi bu bilgiyi Rutte’nin bugün yayınlanacak bir söyleşisine dayandırdı. Buna göre Yıldırım’ı arayan Rutte, “Diplomatik krizin daha fazla tırmanmasını önlemek için oturup koca birer tabak […]