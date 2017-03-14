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Yaramazlara biraz batar!

   
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Ahmet Hakan: Kibrinizi, küstahlığınızı, kabalığınızı, bencilliğinizi, hoyratlığınızı alın da gidin

 

Lanet olası manşetlerinden… Güya bizi yönlendiriyorlar: Evet dememeliymişiz, hayır demeliymişiz.

Paçalarından akan bencillikleriyle, gırtlaklarına kadar yükselen küstahlıklarıyla, her taraflarına sinen kibirleriyle, tiksindiren başöğretmen edalarıyla…

Bize akıl veriyorlar.

Alayına birden buradan milletim adına seslenmek istiyorum:

Size ne kardeşim size ne?

 

Bir uzayın gidin, bir yürüyün gidin.

Kibrinizi, küstahlığınızı, kabalığınızı, bencilliğinizi, hoyratlığınızı alın da gidin.

Bir rahat bırakın bizi de…

Kendi geleceğimizi kendimiz oylayalım.

Ahmet Hakan’ın yazısı

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