Ahmet Hakan: Kibrinizi, küstahlığınızı, kabalığınızı, bencilliğinizi, hoyratlığınızı alın da gidin

Lanet olası manşetlerinden… Güya bizi yönlendiriyorlar: Evet dememeliymişiz, hayır demeliymişiz.
Paçalarından akan bencillikleriyle, gırtlaklarına kadar yükselen küstahlıklarıyla, her taraflarına sinen kibirleriyle, tiksindiren başöğretmen edalarıyla…
Bize akıl veriyorlar.
Alayına birden buradan milletim adına seslenmek istiyorum:
Size ne kardeşim size ne?
Bir uzayın gidin, bir yürüyün gidin.
Kibrinizi, küstahlığınızı, kabalığınızı, bencilliğinizi, hoyratlığınızı alın da gidin.
Bir rahat bırakın bizi de…
Kendi geleceğimizi kendimiz oylayalım.